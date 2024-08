Koira Vorschau: Ein emotionales und charmantes Abenteuer

HQ

Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass vertonte Audiodateien oder Dialoge viel für das narrative und immersive Storytelling in Videospielen beitragen können, aber sie sind auch überhaupt nicht entscheidend. Spiele können emotionale und wirkungsvolle Geschichten erzählen, ohne jemals ein Wort zu sagen, und das ist etwas, wofür wir im Jahr 2025 mit Studio Tolima 's Koira ein weiteres Beispiel bekommen werden.

Dieses Indie-Projekt ist ein Abenteuerspiel über einen Sprite, der die Aufgabe hat, einen Welpen zu retten und zurückzubringen, der sich in einem uralten und gefährlichen Wald verirrt hat. Es ist eine herzerwärmende Geschichte über die Bindung zu diesem kleinen Hund, den Schutz vor Gefahren wie Jägern und ihren bösartigen Hunden und die Sicherstellung, dass er gut genährt und glücklich ist, damit er seine erstaunliche Fähigkeit, die Dunkelheit des Waldes zu erhellen, wie Rudoplh, das Rentier mit der roten Nase, gut nutzen kann.

Ich hatte die Gelegenheit, einen kurzen Vorgeschmack auf Koira in Form einer kurzen Demo zu bekommen, die bald allgemein verfügbar sein wird. Diese etwa 25-minütige Demo führte mich in die Welt, die Kern- und grundlegenden Gameplay-Mechaniken ein und teaserte dann auch einige der Gefahren an, denen der Protagonist und der Welpe auf ihrer Reise entkommen und denen sie ausweichen müssen. Es ist eine herzzerreißende und niederschmetternde Geschichte, eine mit so viel Charakter und Charme, dass man, obwohl jede Interaktion nur durch kleine Animationen erfolgt, beginnt, sich mit dem Hauptdarstellerduo zu verbinden und auch eine echte Bindung und Verbindung zu dem Welpen aufzubauen.

Während die Erzählung eindeutig ein Bereich ist, in dem Koira herausragend sein wird, denke ich, dass es das Gesamterlebnis und die Präsentation sind, die dieses Spiel am meisten gedeihen. Studio Tolima hat eine beeindruckende und wirklich wunderschöne Welt geschaffen, die sich über mehrere verschiedene Biome und Umgebungen erstreckt. Von dichten und gespenstischen Wäldern über offene und rein verschneite Felder bis hin zu reichen und farbenfrohen Obstgärten werden Sie durch diese Welt wandern und von den Orten und Aussichten, die Sie besuchen, überwältigt sein. Auch der Soundtrack trägt mit einem passenden und atmosphärischen Ton zu dieser Atmosphäre bei, der die Bedeutung und Intensität des bevorstehenden Abenteuers wirklich aufbaut.

Aber das ist alles beabsichtigt, denn Koira soll in erster Linie eine Wohltat für Augen und Ohren sein. Hier gibt es nicht viel mechanische Tiefe, denn die größte Herausforderung istKoira es, wenn man seine Umgebung erkunden muss, um mit Kreaturen und Objekten zu interagieren, um ihre korrelierenden Musiknoten zu lernen, um mit Totems oder sterbenden Bäumen in Resonanz zu treten und zu harmonieren, um sie wiederzubeleben. Hinzu kommt die Fähigkeit, mit dem Welpen zu spielen, indem man Stöcke aufhebt und wirft, Äpfel findet, um sie an das Hündchen zu verfüttern, oder einen Schneemann baut, Koira soll keine mechanisch tiefgründige und komplexe Erfahrung sein.

Ich denke aber, dass das für das gesamte Spiel in Ordnung sein wird. Nach dem, was ich in der kurzen Demo gesehen habe, hat Koira eine enorme Menge an Charme und emotionaler Tiefe, und die Momente, in denen der Welpe von Jägern und Hunden verfolgt wird und du nichts tun kannst, um ihn zu schützen, werden dich auf die Kante deines Sitzes bringen, während die sanfteren und süßeren Momente ein Lächeln auf deinem Gesicht hinterlassen werden. Wir müssen sehen, ob Studio Tolima weiterhin Momente bieten kann, die diese Emotionen über das gesamte Erlebnis hinweg erzeugen, aber wenn man dieser Demo Glauben schenken darf, wird Koira ein sehr vielversprechendes Indie-Abenteuer sein, wenn es nächstes Jahr vollständig erscheint.