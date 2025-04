HQ

Videospiele sind als eine Form der Unterhaltung konzipiert, können aber auch emotionale und bezaubernde Geschichten erzählen. Die Leute von Studio Tolima haben dies in ihrem neuesten Indie-Abenteuer Koira erforscht, einer kurzen und künstlerischen Geschichte, die einem Waldgeist folgt, der auf einen verlorenen jungen Welpen stößt und zur Wächterfigur dieser liebenswerten und reinen Kreatur wird, die sie durch eine Welt in Sicherheit bringt, die von den vom Menschen verursachten Schrecken heimgesucht wird. Es ist eine Geschichte, die die Auswirkungen auf die Umwelt und die Grausamkeit der menschlichen Natur erforscht, und das alles durch handgezeichnete Kunstwerke und eine sehr einfache Gameplay-Strukturierung.

Wenn man sich die Erzählung ansieht, leistet Studio Tolima wunderbare Arbeit, wenn es darum geht, mit dieser Geschichte Emotionen beim Spieler hervorzurufen. Es ist ein bisschen wie Disney oder Pixar, mit begrenzter Komplexität, aber einem festen Griff in die Schlüsselfäden, die an unseren Herzenssaiten ziehen. Wenn überhaupt, dann ist DreamWorks' The Wild Robot wahrscheinlich eines der besseren Beispiele für diese Geschichte, da es einen ungewöhnlichen Protagonisten gibt, der eine hilflose Kreatur betreut und beschützt und schließlich auf dem Weg eine starke Bindung aufbaut, die auf die Probe gestellt wird, als sich einige der tief verwurzelten Tendenzen des Protagonisten einschleichen und den Charakter auf eine Reise führen, um sich zu verändern und sich selbst zu verbessern. Auch hier geht es überhaupt nicht darum, kreativ neue Gebiete zu erkunden, aber die Idee funktioniert, und zwar effektiv.

HQ

Was das Gameplay angeht, finde ich das ungleichmäßiger. Koira ist kein Spiel mit viel mechanischer Tiefe, tatsächlich dreht sich ein großer Teil davon einfach darum, sich durch farbenfrohe Landschaften zu bewegen und mit optionalen Extras zu interagieren. Denken Sie an Abzu, The Cub oder sogar Planet of Lana, drei weitere Spiele, die dazu neigen, mechanische Komplexität gegen Umgebungs- und künstlerisches Flair einzutauschen. Es gibt Momente, in denen die Gleichung ein wenig rätselhaft gelöst werden muss, typischerweise geht es um die Interaktion mit der Welt auf sehr kleine und grundlegende Weise, um Musiknoten zu erzeugen, die verwendet werden können, um mit Geisterstatuen in Resonanz zu treten, aber diese Rätsel sind im Allgemeinen sehr einfach und man fliegt oft durch sie, ohne einen Gedanken zu verschwenden.

Werbung:

Der andere Bereich, in dem Studio Tolima das Gameplay-Element erweitert, ist die Tarnung. Es gibt Zeiten, in denen du dich in Büschen verstecken musst, um Menschen und Wachhunden auszuweichen, und sie vielleicht sogar ablenken musst, indem du einen Stock auf ein Windspiel wirfst, um weiter voranzukommen. Obwohl diese Momente grundsätzlich funktionieren, sollte man sagen, dass Koira ein bisschen Instant-Fail-Stealth hat, und diese Momente gehören ohne Zweifel zu den schwächsten Perioden des Spiels.

Das Gameplay und die mechanische Tiefe fühlen sich in diesem Projekt wie ein Mittel zum Zweck an, eine Möglichkeit, die Handlung und die Erzählung leicht zu verbessern, um die Fans auf Trab zu halten. Es ist in keiner Weise der denkwürdigste Teil des Erlebnisses, und oft wünsche ich mir mehr in dieser Abteilung, denn ehrlich gesagt reichen die optionalen Möglichkeiten, einen Schneemann zu bauen oder mit dem Welpen Verstecken zu spielen, nicht ganz aus.

Werbung:

Aber die Sache ist die: Das begrenzte Gameplay arbeitet mit der dialoglosen (und sogar textlosen) Geschichte zusammen, um ein emotionales und leichtes Erlebnis zu schaffen, an dem man immer wieder herumhacken möchte. Das Tempo ist stark, und gerade als man es sich zu bequem macht und anfängt, sich sicher und glücklich zu fühlen, schlägt Schrecken oder Tragödie zu, um die Dinge aufzurütteln. Es geht von fast meditativ und beruhigend zu beängstigend und herzklopfend, und diese Balance funktioniert gut zu Gunsten des Spiels und führt zu einem unvergesslichen und engen dreistündigen Erlebnis.

Ansonsten ist das zusätzliche starke Element, das Koira für sich hat, die audiovisuelle Richtung, denn das Abenteuer ist atemberaubend, lebendig und liebevoll animiert. Die handgezeichnete Ästhetik kommt dem Spiel zugute und der Soundtrack und die Audio-Feinheiten tragen auf angemessene Weise zur Emotion bei.

Am Ende des Tages erreicht Koira genau das, was es erreichen wollte. Studio Tolima hat eine emotional komplexe und einprägsame Geschichte geschaffen, die sich durch ihre erzählerische und audiovisuelle Ausrichtung auszeichnet. Aus der Gameplay-Perspektive fehlt es ein wenig, da es Mechaniken bietet, die sich entweder überstrapaziert anfühlen oder den Spieler einfach nicht ganz in ihren Bann ziehen, aber ansonsten reicht Koira für eine kurze zwei- bis vierstündige Geschichte aus, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.