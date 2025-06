Kohlefaser ist bei BMW auf dem Rückzug, da sie stattdessen zu Naturfaserverbundwerkstoffen tendiert

HQ

Kohlefaser ist eines der beliebtesten Materialien im modernen Motorsport und Automobilbau, da das Material sowohl leicht als auch stark ist, ideal für Hersteller, die die Leistung verbessern möchten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Kohlefaser ist jedoch teuer und anspruchsvoll in der Herstellung, und BMW sieht sie eindeutig als einen Ort, an dem es sich verbessern kann, so sehr, dass das Unternehmen seit einiger Zeit die Technologie der Naturfaserverbundwerkstoffe erforscht.

Das ist für BMW recht gut gelaufen und nun will man sich weiter für das neue Material engagieren. Dies wird in einer Pressemitteilung bestätigt, in der BMW erklärt, dass es in Zukunft mehr Naturfasern im Motorsport und auch bei Dachkonstruktionen für seine Autos verwenden wird.

Das Material wurde von der Schweizer Technologiefirma BComp hergestellt, und ein weiterer Grund, warum BMW es so sehr zu mögen scheint, ist, dass es seinen C02e-Fußabdruck im Vergleich zur Verwendung von Kohlefaser um rund 40 % reduziert.

Während die Zukunft sehr stark auf Naturfasern ausgerichtet zu sein scheint, merkt BMW auch an, dass der "ultimative Leistungstest" bevorsteht, da das Material in seinem BMW M4 GT4 beim 24-Stunden-Rennen um den Nürburgring zum Einsatz kommen wird.

