Koenigsegg präsentiert sein neuestes Megacar, den Sadair's Spear

HQ

Am Wochenende konnten wir beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien sehen, wie viele erstaunliche Autos enthüllt und die berühmte Bergrennstrecke hinaufgefahren wurden. Ein solches Beispiel war ein brandneues Modell des Megacar-Schöpfers Koenigsegg, der den nächsten Schritt nach dem immens leistungsstarken Jesko enthüllte.

Das Auto, das als Sadair's Spear bekannt ist, wird so genannt, weil es seinen Namen von dem letzten Pferd hat, das der Jockey-Vater des Firmengründers jemals in einem Rennen geritten hat. Ja, der Vater des Gründers Christian von Koenigsegg, bekannt als Jesko von Koenigsegg, ritt sein letztes Rennen auf einem Pferd namens Sadair's Spear, daher die Namenskonvention dieses nächsten Fahrzeugs, das sich zu 100 % auf die Leistung auf der Rennstrecke konzentriert.

Das Auto selbst ist ein 5,0-Liter-V8-Monster mit Twin-Turbo-Motor, das eine Spitzenleistung von 1.625 PS erreicht. Das sind rund 25 PS mehr als der Jesko erreicht hat, und es reicht aus, um ein Auto zu liefern, das in nur 0,2 Sekunden auf 8.500 U/min hochdreht und dank des Gewichts von rund 35 kg als der Jesko den Schweden Gotland Ring über eine Sekunde schneller umrundet als sein Vorgänger.

Was die andere Leistung betrifft, so hat er eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km/h und kostet jeden interessierten Käufer satte 3,3 Millionen Pfund, wenn Sie sich entscheiden, einen zu ergattern. Um einen Blick auf das Auto in Aktion zu werfen, schauen Sie hier, um zu sehen, wie es das Bergrennen in Goodwood in atemberaubenden 47,14 Sekunden bezwang – genug, um über das gesamte Wochenende hinweg eines der schnellsten sieben Autos in allen Kategorien zu sein.

Werbung: