Koenigsegg hat zwei neue Hypercars auf dem Weg

Der schwedische Hypercar-Hersteller Koenigsegg hat gerade die beeindruckende Sonderversion des Jesko auf den Markt gebracht, die nach dem alten Rennpferd von Christian Von Koenigseggs Vater benannt ist, und damit auf Anhieb einige harte Rundenrekorde gebrochen. Das Leben nach Koenigsegg Jesko Sadair's Spear wird nicht nur ein neues Hypercar enthalten, sondern zwei, sagt der CEO kürzlich in einem Interview mit Carbuzz. Anscheinend wird es noch ein spezialisierteres Jesko-Modell wie den Spear geben und dann wird es ein brandneues Modell geben, das auf einer neuen Plattform basiert, wie es scheint.

Christian von Koenigsegg:

"Wir haben also ein weiteres cooles Hommage-Projekt, das wir nächstes Jahr vorstellen werden. Und danach haben wir eine neue Plattform, ein Mittelmotorauto, das auf den Markt kommt... Wahrscheinlich Ende nächsten Jahres."

Vor dem Jesko gab es Gerüchte, dass Koenigsegg ein billigeres Serienmodell herstellen will, das mit dem 911 GT3, dem McLaren 720S und dem neuen Lamborghini Temerario konkurrieren kann. Vielleicht ist das zweite Modell in dieser Ankündigung dieses spezielle Auto? Die Zeit wird es zeigen.