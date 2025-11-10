Koenigsegg hat mittlerweile 100 Jeskos gebaut und verkauft

HQ

Der schwedische Hypercar-Hersteller Koenigsegg hat über die sozialen Medien bekannt gegeben, dass er 100 Jeskos fertiggestellt und für jeweils 3 Millionen US-Dollar an 100 glückliche neue Autobesitzer ausgeliefert hat. Das bedeutet auch, dass es noch 25 Exemplare zu bauen hat, bevor es natürlich Zeit für spezielle Versionen wird. Der Jesko hält derzeit einige bedeutende Rekorde, darunter das schnellste Auto der Welt von 0-400-0 km/h und das schnellste Serien-Straßenauto aller Zeiten auf dem legendären Laguna Seca Weathertech Raceway.

"100. Jesko von der Linie - noch 25 zu gehen! Vielen Dank an alle Mitarbeiter von Koenigsegg für alle Bemühungen und die großartige Teamarbeit. Vorwärts und aufwärts!"