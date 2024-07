Koenigsegg glaubt, dass der Jesko Absolut das schnellste Serienauto der Welt sein kann

HQ

Es gibt eine Handvoll Hypercar-Hersteller, die häufig darum kämpfen, immer höhere und beeindruckendere Geschwindigkeitsrekorde mit Serien- und Straßenfahrzeugen aufzustellen. Bugatti, Hennessey, Rimac, Pagani, McLaren und natürlich Koenigsegg.

Letzterer will sich als Marktführer für megaschnelle Hypercars etablieren, denn in einer neuen Pressemitteilung heißt es, dass der Koenigsegg Jesko Absolut vier Geschwindigkeitsrekorde gebrochen und sich auf die unvermeidliche Herausforderung vorbereitet hat, das "schnellste, vollständig homologierte Serienauto der Welt" zu sein.

Bei Tests auf dem Flugplatz Örebro in Schweden schaffte es der Jesko Absolut, 0-400-0 km/h in 27,83 Sekunden, 0-400 km/h in 18,82 Sekunden, 0-250-0 mph in 28,27 Sekunden und 0-250 mph in 19,20 Sekunden zu erreichen – allesamt Weltrekorde.

Christian von Koenigsegg von Koenigsegg kommentierte diese Leistung wie folgt: "Dieser Rekord hat die Genauigkeit der simulierten und berechneten Leistung des Jesko Absolut bestätigt, was uns großes Vertrauen in seine Fähigkeit gibt, das schnellste, vollständig homologierte Serienauto der Welt zu sein. Jetzt geht es nur noch um Reifentests, Entwicklung und Freigabe, bevor wir endlich den Versuch unternehmen können, diesen Rekord zu brechen."

