Koei Tecmo wählte Sigma-Versionen, weil älterer Code von Ninja Gaiden nicht mehr verfügbar ist

Koei Tecmo und Team Ninja haben sich dazu entschieden, die Sigma-Neuveröffentlichungen der ersten beiden Ninja-Gaiden-Spiele in der HD-Sammlung Ninja Gaiden: Master Collection zu integrieren. Die beiden Originalversionen sind zwar etwas älter, sie weisen jedoch auch einige wesentliche Unterschiede gegenüber ihren späteren Fassungen auf. In einem Famitsu-Artikel begründet der Markenmanager von Team Ninja, Fumihiko Yasuda, diese Entscheidung:

"Ich bin mir bewusst, dass es Vor- und Nachteile gibt. [...] Ninja Gaiden II war mein persönliches Debüt und deshalb habe ich eine tiefe Verbindung dazu. Es gibt aber noch einen anderen Grund für diese Wahl, denn um ehrlich zu sein sind nur noch Fragmente der originalen Daten übrig. Wir konnten sie nicht retten. Bei der Entwicklung von [Ninja Gaiden] Sigma Plus und Sigma Plus 2 [für die Playstation Vita] haben wir bereits so viele Daten wie möglich zusammengestellt und organisiert. Da wir diese [Grundlage auch bei der Ninja Gaiden: Master Collection] verwenden, haben wir uns für Sigma entschieden."

Neben Ninja Gaiden Sigma und Ninja Gaiden Sigma 2 werdet ihr ab dem 10. Juni auch Ninja Gaiden 3: Razor's Edge in der Master Collection spielen können. Die Trilogie erscheint auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 40 Euro.

Quelle: Kotaku.