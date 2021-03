Koei Tecmo verschiebt Dynasty Warriors 9 Empires auf unbestimmte Zeit

Letztes Jahr hat das Koei-Tecmo-Studio Omega Force einen weiteren Ableger der Dynasty-Warriors-Reihe angekündigt, Dynasty Warriors 9 Empires. Das Actionspiel sollte eigentlich zu Beginn des Jahres veröffentlicht werden, doch die Entwickler haben uns bislang kaum etwas über das Spiel zeigen können. Seit ein paar Stunden ist klar, dass der Titel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Für die Fertigstellung des Titels benötige Omega Force mehr Arbeit, schreibt das Team in einem Beitrag auf Twitter. In Zukunft soll ein neues Erscheinungszeitfenster bekanntgegeben werden, doch wann das geschieht, bleibt unklar. Als kleine Entschädigung hängt das Studio einen verschwommenen Screenshots aus der Eröffnungssequenz von Dynasty Warriors 9 Empires an.