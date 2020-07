Koei Tecmo segnet englische Veröffentlichung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ab

Einen ganzen Monat ist es jetzt her, dass Entwickler Atlus Persona 5 Royal in Europa veröffentlicht hat und die meisten Fans dürften mit dem überarbeiteten Spiel...

Omega Force, Atlus und Koei Tecmo bereiten sich mit Hochdruck auf die Veröffentlichung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Japan vor und deshalb haben sie uns...

Persona 5 Scramble auf Japanisch ausprobieren

am 6. Februar 2020 um 20:18 NEWS. Von Stefan Briesenick

Heute in genau zwei Wochen erscheint Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Japan. Atlus will der lokalen Community noch vor diesem Termin einen kleinen Vorgeschmack...