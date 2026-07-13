Koei Tecmo plant immer noch, seine Größe fast zu verdoppeln und 5.000 Mitarbeiter zu beschäftigen

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Obwohl Koei Tecmo nicht so groß ist wie einige der japanischen Gaming-Giganten, wächst das Unternehmen routinemäßig und scheint in einem überschaubaren Tempo zu wachsen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen sein Ziel, 5.000 Mitarbeiter zu erreichen, deutlich gemacht, und trotz der Herausforderungen der modernen Spielebranche und der Tatsache, dass Entlassungen allgemein häufig sind, bleibt dieses Ziel bestehen.

Wie Präsident und CEO Hisashi Koinuma in einem Interview mit Famitsu bestätigte (wie von Automaton bemerkt), wurde erwähnt, dass Koei Tecmo kürzlich die 3.000 Mitarbeiter überschritten hat, also etwa 500 gegenüber den 2.500 im Jahr 2024, wobei ausdrücklich festgestellt wurde, dass das Ziel, eine "Belegschaft von 5.000 " zu erreichen, weiterhin sehr im Fokus steht.

Dieses Ziel, seine Belegschaft so aggressiv zu erweitern, ermöglicht es Koei Tecmo, sein Titelangebot weiter auszubauen, wobei eines der größten kommenden Spiele das von Omega Force entwickelte Attack on Titan 3 ist. Mit weiteren 2.000 Mitarbeitern sollten wir wahrscheinlich mit weiteren Projekten von Dead or Alive, Atelier, Hyrule Warriors, Dynasty Warriors, Nioh, Samurai Warriors, Wo Long und anderen wichtigen Franchises rechnen, die den verschiedenen japanischen Studios gehören oder von ihnen produziert werden, einschließlich eines nicht angekündigten IPs.