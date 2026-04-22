Koei Tecmo erwartet große Veröffentlichungen von Finanzspielen Nioh 3 und Pokopia-Veröffentlichungen

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Koei Tecmo, der Publisher und Videospielentwickler hinter einigen der bisher großen Erfolge des Jahres, wie Nioh 3 und Pokémon Pokopia, erwartet ein rekordverdächtiges Geschäftsjahr und hat seine Erwartungen für das Geschäftsjahr am 31. März 2026 angepasst. Das Unternehmen verzeichnet nun einen Anstieg des Betriebsgewinns um 16,1 % und einen satten Anstieg des durchschnittlichen Gewinns um 50 %.

Der Anstieg des operativen Gewinns ist zumindest teilweise auf den Erfolg des Spieleverkaufs zurückzuführen. Mehr als eine Million Exemplare von Nioh 3, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake und Pokémon Pokopia verkauften sich in nur 4 Tagen 2,2 Millionen Exemplare. Wie Automaton jedoch anmerkt, haben die Nettoumsätze von Koei Tecmo im letzten Geschäftsjahr tatsächlich einen leichten Rückschlag erlitten, und der treibende Faktor hinter dem beeindruckenden Gewinnanstieg kommt aus anderen Quellen.

Der japanische Entwickler und Publisher ist bekannt für kluge Investitionen und verfügt über ein starkes Vermögensmanagement. Ein großer Teil seines Kapitals stammt aus Aktien und anderen Finanzanlagen, insbesondere durch Investitionen in den Technologiesektor in jüngerer Zeit. Diese Investitionen brachten Koei Tecmo deutlich mehr Gewinn, was es offenbar zu einem kleinen Meme unter japanischen Spielern machte.

Wir werden voraussichtlich bald eine vollständige Übersicht über die Finanzen von Koei Tecmo erhalten, also haltet die Augen offen.