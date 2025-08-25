Koei Tecmo berichtet, dass Hyrule Warriors: Age of Imprisonment zum ersten Mal auf der Tokyo Game Show 2025 zu sehen sein wird

HQ

Heute Morgen haben wir über das Gerücht berichtet, dass es im September eine neue Nintendo Direct geben wird, wobei einige Quellen insbesondere auf die 12. verweisen. Jetzt scheinen diese Gerüchte durch die jüngste Ankündigung von Koei Tecmo verstärkt zu werden, die die Liste der Spiele enthüllt haben, deren Demos den Besuchern der Tokyo Game Show 2025 zur Verfügung stehen werden.

Die japanische Videospielmesse findet vom 25. bis 28. September in Chiba statt, und Koei Tecmo wird Tests von Nioh 3 (vermutlich eine andere Demo als die vor einigen Monaten veröffentlichte öffentliche), Ninja Gaiden 4 und Hyrule Warriors: Age of Imprisonment anbieten. Dies ist das erste Mal, dass sowohl die Besucher als auch die Presse Zugang zum Musou der Nintendo-Reihe haben.

Bei einem solchen Ereignis wäre es sinnvoll, auch einen neuen Trailer für das Spiel und Informationen über ein Veröffentlichungsdatum zu haben, das bis heute noch unbekannt ist, obwohl es immer noch für 2025 angesetzt ist. Eine Nintendo Direct vor der TGS klingt jetzt nach einer plausiblen Option, nicht wahr?

Freuen Sie sich auf Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ?