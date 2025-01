Koei Tecmo aktualisiert die Verkaufszahlen seiner beliebtesten Serien

HQ

Eine Sache, die immer darüber aussagt, ob wir mehr Spiele in einer Serie oder einem Franchise sehen werden, ist, darauf zu warten, dass das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht und genaue Zahlen darüber liefert, wie diese Spiele abgeschnitten haben. Und jetzt hat uns Koei Tecmo eine aktualisierte Liste der Verkäufe für seine beliebtesten Franchise-Unternehmen bis zum 31. Dezember 2024 gegeben.

Die oberste Sprosse wird von der Dynasty Warriors-Serie eingenommen, die 21 Millionen Einheiten mit großem Abstand übertraf. Hier ist es wichtig zu beachten, dass die Verkäufe der letzten Dynasty Warriors: Origins noch nicht enthalten sind, so dass diese Zahl im nächsten Bericht zweifellos steigen wird.

Auf Dynasty Warriors folgen Nobunaga's Ambition (insgesamt 10 Millionen), Samurai Warriors und Romance of the Three Kingdoms (jeweils 8 Millionen Einheiten), Nioh, Atelier und Ninja Gaiden, zu dem auch Ninja Gaiden 2 Black (jeweils 7,5 Millionen Einheiten) nicht gehört, und Woo Long: Fallen Dynasty, das rund 5 Millionen Einheiten verkauft hat.

Was halten Sie von diesen Zahlen?