Kodak hat eine neue Kamera entwickelt, die an einen Schlüsselbund passt

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, ein paar Retro-Fotos zu machen? Kodak könnte genau das Richtige für Sie sein, denn der Fotoriese hat ein neues Produkt vorgestellt, das genau das bietet und gleichzeitig klein genug ist, um auch als Schlüsselanhänger zu fungieren.

Sie ist als Charmera bekannt und es handelt sich um eine kleine Kamera, die als moderne Version der ursprünglichen Kamera von 1987 konzipiert ist. Es ist ein kleines Gerät, das sowohl Standfotos als auch Videos aufnehmen kann, und im Zuge des Labubu -Trends gibt es sogar ein Sammlerelement für das Gerät, da es sieben Varianten des Charmera gibt, die Sie erwerben können, aber Sie werden nie wissen, welche Sie bekommen werden, bis Sie die Blind-Design-Box öffnen.

Was die Technologie im Charmera betrifft, so wird sie von einem 1/4" CMOS-Bildsensor angetrieben und verwendet ein 35mm F2.4 Objektiv. Es ist über einen USB-C-Anschluss wiederaufladbar und verfügt über einen Speicher, der eine SD-Karte verwendet, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihre Fotos wie in den späten 80er Jahren zu entwickeln.

Jedes Charmera kostet etwa 30 US-Dollar und scheint ein großer Hit zu sein, da sie auf der Kodak-Website bereits ausverkauft sind.

