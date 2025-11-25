Kochende Ozeane könnten unter dem Eis der kleinsten Monde des Sonnensystems lauern, wie neue Studien zeigen

HQ

Neue Forschungen legen nahe, dass einige der kleinsten eisigen Monde des Sonnensystems Ozeane beherbergen könnten, die gelegentlich unter ihren gefrorenen Schalen kochen. Die Studie, die am 24. November in Nature Astronomy veröffentlicht wurde, liefert neue Einblicke darin, wie Merkmale wie Rücken, Klippen und "Tigerstreifen" auf diesen fernen Welten entstehen können.

Im Gegensatz zur Erde, wo die Geologie von geschmolzenem Gestein angetrieben wird, werden eisige Monde wie Saturns Mimas und Enceladus oder Uranus' Miranda durch die Bewegung von Wasser und Eis geformt. Die Erwärmung durch Gezeitenkräfte ihrer Wirtplaneten kann dazu führen, dass Eisschalen schmelzen oder verdicken. Wenn Eis vom Boden schmilzt, sinkt der Druck, wodurch Wasser möglicherweise seinen Dreifachpunkt erreicht, wo Eis, Flüssigkeit und Dampf koexistieren und im Grunde unter der Oberfläche kochen.

"Dieser Prozess könnte markante Oberflächenmerkmale auf kleinen Monden erklären, die sonst geologisch tot erscheinen", sagt Max Rudolph, Hauptautor und außerordentlicher Professor für Erd- und Planetenwissenschaften an der UC Davis. Auf größeren Monden wie Titania jedoch würde die Eisschale vor dem Sieden reißen, was zu unterschiedlichen Oberflächenformationen führt.