Kochen Sie doppelt so viel mit halbem Aufwand mit dem Double Stack 2 XL von Ninja

HQ

Heißluftfritteuse ist ohne Zweifel die größte und angesagteste Modeerscheinung in der Gastronomie, denn es fühlt sich so an, als hätte jeder überall eine Heißluftfritteuse in seiner Küche. Aber welches ist das Richtige für Sie? Das ist die uralte Frage, eine Frage, die wir hoffentlich teilweise durch unsere laufende Quick Look Videoserie beantworten können.

In der neuesten Folge der Show hat unser eigener Magnus die Ninja Double Stack 2 XL in die Hände bekommen, ein größeres Heißluftfritteuse-Modell mit zwei Schubladen, so dass Sie doppelt so viele Speisen in einer ähnlich großen Verpackung zubereiten können. Er verfügt außerdem über sechs anpassbare Funktionen und soll genügend Platz haben, um eine Mahlzeit zuzubereiten, um acht Personen gleichzeitig zu ernähren.

Um mehr über die Ninja Double Stack 2 XL zu erfahren, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen.