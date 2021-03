Kochbuch bringt "Spezialitäten" aus Tomb Raider auf den Tisch

You're watching Werben

Gestern hat Square Enix viele Neuigkeiten zu ihren aktuellen Spielen in einer Videopräsentation zusammengefasst. Unter den vielen Themen haben Fans von Tomb Raider ein paar interessante Aktionen bemerkt, mit denen der 25. Geburtstag von Lara Croft in diesem Jahr gefeiert werden soll. Die ikonische Archäologin ist seit kurzem zum Beispiel ein Skin in Fortnite und die Battle-Royale-Spieler werden bald noch mehr Anknüpfpunkte mit der Reihe bekommen.

Wer nicht nur in der virtuellen Welt überleben möchte, der könnte im gestrigen Stream noch eine zweite Überraschung aufgeschnappt haben. Square Enix wird in diesem Jahr nämlich ein Tomb-Raider-Kochbuch veröffentlichen. Dieses Werk wird auch als "Reiseführer" bezeichnet wird, da viele Rezepte enthalten sein sollen, die Lara auf ihren Reisen kreiert hat. Es wurde kein Veröffentlichungsdatum genannt und wir wissen auch noch nicht, was für Gerichte die Fans nachkochen können.

Dass die taffe Abenteurerin auf ihren Ausflügen quer durch die Welt viele Leckereien aufgeschnappt haben dürfte, davon gehen wir aus. Was wir aber nicht vergessen sollten ist, dass die gute Lara regelmäßig in Höhlen und Gräbern essen musste und da darf man nun wirklich nicht wählerisch sein... Wo wir das Thema gerade anschneiden: Die drei Spiele Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider wurden gestern als Bundle erneut für PS4 und Xbox One veröffentlicht, in der sogenannten Definitive Survivor Trilogy.