Koch Media: Dead Island 2 weiterhin in Entwicklung

Seitdem Entwickler Yager Dead Island 2 vor einigen Jahren auf einer E3 angekündigt hat, gab es nicht viele Lebenszeichen vom Actionspiel. Mittlerweile soll Dambuster Studios (Homefront: The Revolution) für die Entwicklung verantwortlich sein und der CEO von Koch Media versicherte kürzlich noch einmal, dass die Arbeit stetig fortgesetzt werde. In einem Interview mit GameIndustrysagte Klemens Kundratitz, dass sich das Spiel weiterhin in der Entwicklung befinde und dass sie das Game zeigen wollen, "sobald es fertig ist":

"Meine Lieblingsfrage. Wisst ihr, Dead Island ist eine sehr wichtige Marke für uns und wir wollen es richtig machen. Es ist nur ein Zeugnis unseres Engagements, es richtig machen zu wollen", so der Geschäftsführer des Publishers. "Es ist großartig [...],allen zu erzählen, dass es mittlerweile das dritte Studio ist [das sich um Dead Island 2 kümmert]. Aber wir möchten am Endresultat gemessen werden und wir sind wirklich zuversichtlich, dass es ein umwerfendes Zombiespiel wird, sobald es erscheint. Wir geben ihm auf jeden Fall all unsere Kraft."