Koa and the Five Pirates of Mara ist ein Spin-off von Summer in Mara aus dem Jahr 2020. Der große Unterschied zwischen den beiden Spielen besteht darin, dass Summer in Mara ein Abenteuerspiel mit viel Handwerk und Landwirtschaft war, während Koa and the Five Pirates of Mara eher ein 3D-Plattformer der alten Schule ist. Die Leute dahinter sagen, dass es von Spielen wie The Legend of Zelda: Wind Waker und Super Mario 3D World inspiriert ist. Ich denke jedoch, dass ich hier Spiele wie das erste Crash Bandicoot, Pandemonium und Klonoa sehen kann.

Koa and the Five Pirates of Mara spielt in der gleichen Welt wie Summer in Mara und du schlüpfst erneut in die Rolle des Mädchens Koa, das sich zusammen mit ihrem Freund Napop auf die Suche nach acht Schatzkarten macht, die Piraten auf verschiedenen Inseln verstreut haben. Auf dem Weg dorthin musst du auf Plattformen springen und viele Muscheln sammeln, die als Währung des Spiels dienen. Mit diesen kannst du neue Kleidung für Koa und einen neuen Rucksack für Napopo kaufen, und du kannst auch dein kleines Boot aufrüsten, mit dem du um die verschiedenen Inseln segelst. Gleichzeitig musst du versuchen, die Stadt Qälis, die die Piraten zerstört haben, wieder aufzubauen, indem du zum Beispiel Gehege für die Tiere und neue Stände für den Marktplatz kaufst.

Koa and the Five Pirates of Mara ist ein relativ einfaches Spiel. Wie bereits erwähnt, reist man zu verschiedenen Inseln, die natürlich alle ein Thema haben, zum Beispiel gibt es eine mit weißen Stränden und Palmen, eine andere mit Vulkanen, eine mit Eis und wieder andere befinden sich in alten Tempeln oder auf einem stillgelegten Marinestützpunkt. Sie sind alle ziemlich linear, aber es besteht die Möglichkeit, die Umgebung ein wenig auf der Suche nach versteckten Artefakten zu erkunden. Wenn das nicht dein Ding ist, kannst du versuchen, den Kurs rechtzeitig abzuschließen und Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen zu verdienen. Diese Medaillen haben eigentlich keinen Wert im Spiel (im Gegensatz zu den Muscheln), also ist es nur ein lustiger Bonus, der bedeutet, dass du die Kurse im Grunde mindestens zweimal abschließen musst, wenn du sie zu 100% abschließen willst.

Das Gameplay ist recht einfach, aber lassen Sie sich nicht von dem niedlichen Stil täuschen. Gelegentlich gibt es ernsthafte Jump'n'Run-Herausforderungen, bei denen man entweder ziemlich genau springen oder Sprünge ausführen muss, die mit verschwindenden Plattformen und dergleichen getimt werden müssen. Hinzu kommt, dass es in jedem Level nur einen Kontrollpunkt gibt, so dass du ziemlich weit zurückgeschickt werden kannst, wenn du stirbst. Es gibt jedoch einen sogenannten "Entspannungsmodus", in dem es mehr Kontrollpunkte gibt, um die Dinge etwas einfacher zu machen.

Die Grafik ist eher einfach, funktioniert aber so, wie sie sollte. Die statische Kamera funktioniert gut und folgt die meiste Zeit gut, um dem Spieler die Winkel zu geben, die er braucht. Auch der Ton ist so, wie man es von einem Spiel dieser Art erwarten würde, mit einem fröhlichen Soundtrack und schrillen Stimmen der Hauptfiguren des Spiels.

Koa and the Five Pirates of Mara mag wie ein Spiel aussehen, das sich an Kinder richtet, ist es aber nicht - der Schwierigkeitsgrad ist einfach zu hoch. Es ist eher ein Spiel für diejenigen, die große Fans des ersten Crash Bandicoot und von Pandemonium und Klonoa sind, in diesem Fall könnte Koa and the Five Pirates of Mara leichte Sommerunterhaltung für Sie sein. Erwarten Sie nur kein Spiel, das seinen Inspirationen ebenbürtig ist, sondern ein "3D-Plattformer-Licht" der alten Schule.