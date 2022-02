Koa and the Five Pirates ist ein 3D-Plattformer, der Summer in Mara folgt

Publisher Chibig hat Anfang des Monats ein paar Projekte angekündigt. Nach dem Erfolg von Summer in Mara wird das Unternehmen mit Talpa Games (Mail Mole) und Undercoders (Treasures of the Aegean) zusammenarbeiten, um ein weiteres Abenteuer in der Welt ihres Erfolgshits anzusiedeln. Die drei Teams produzieren den 3D-Plattformer Koa and the Five Pirates of Mara, das seinen Spielern schnellere und präzisere Action liefern möchte.

HQ

Protagonistin Koa, bekannt aus Summer in Mara, wird in Begleitung ihres besten Freundes Napopo versuchen, einen gestohlenen Piratenschatz zurückzuerlangen. Der erste Trailer zeigt einen bunten, exotischen Look, der viele Charaktere aus dem ersten Spiel vorstellt. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, doch schon im Sommer 2022 soll das Spiel auf PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series und PC veröffentlicht werden.

David Jaumandreu (der PR-Mann betreut sowohl Undercovers als auch Talpa Games) haben wir letztes Jahr auf dem Fun & Serious Game Festival in Bilbao getroffen. Im Videointerview sprachen wir unter anderem über Treasures of the Aegean und Mail Mole: