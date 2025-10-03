Knull wird im Januar versuchen, seinen schwarzen Thron von Hela zurückzuerobern

HQ

2025 war nicht das beste Jahr für Knull, denn dem herausragenden Marvel Superschurken wurde in der letzten Ausgabe von Venom sein schwarzer Thron von keinem Geringeren als einem anderen mächtigen Superschurken weggenommen. Nachdem sie es satt hat, Thor zu quälen, hat die asgardianische Göttin des Todes Hela beschlossen, Knull eine Menge Ärger zu bereiten, indem sie den Gegner von Venom gefangen hält und seinen Sitz der Macht für sich beansprucht.

Knull wird leider das neue Jahr im Käfig von Hela einläuten müssen, aber im Jahr 2026 wird er damit beginnen, Hela an sich zu reißen und seinen Thron zurückzuerobern, und das alles im Rahmen einer neuen Comic-Serie, die sich über fünf Ausgaben erstrecken wird.

Die Serie, die einfach als Knull (2026) bekannt ist, wird von Al Ewing und Tom Waltz geschrieben und von Juanan Ramirez gezeichnet. Was wir von dieser Geschichte erwarten können, erfahren wir in einem Blogbeitrag:

"Geschwächt von seinem letzten Tod, gefangen von dem Feind, mit dem er nie gerechnet hat, wartet der Gott der Leere wieder in einem Käfig. Sein Entführer glaubt, dass Knull nichts hat, womit er sich wehren kann – aber in Knulls Händen ist nichts eine Waffe. Und es gibt eine größere Waffe, die darauf wartet, dass der König in Schwarz sie nimmt... und seine Rache nehmen."

Marvel deutet auch an, dass das Aufeinanderprallen von Hela und Knull die "Bühne für eine große Marvel-Storyline, die nächstes Jahr ausbricht", bereiten wird, was bedeutet, dass Sie dieses fünfteilige Knull -Epos nicht verpassen sollten.