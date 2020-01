Knuffiges Video stimmt auf Animal Crossing: New Horizons ein

Nintendo hat gestern das offizielle Box-Cover für die europäische Verpackung des kommenden Animal Crossing: New Horizons enthüllt. Wir entdecken darauf einige neue Gesichter, sowie alte Favoriten, wie Isabelle und Harvey. In einem neuen Video zeigt sich der Charmebolzen Nook und präsentiert noch einmal seine tolle Geschäftsidee, die uns überhaupt erst auf diese wunderbare Insel bringen wird. Animal Crossing: New Horizons lässt noch einige Monate auf sich warten und ist ab dem 3. März 2020 exklusiv auf der Nintendo Switch erhältlich.

