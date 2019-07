Knuffige Dinos stellen Turok: Escape from Lost Valley auf den Kopf

Turok stellt den brachialen Kampf zwischen Indianer, schrägen Sci-Fi-Aliens und Dinosauriern in den Fokus, doch die Serie kann auch anders, wie Turok: Escape from Lost Valley beweist. Die Änderungen zur Hauptserie sind relativ auffällig, da Entwickler Pillow Pig Games die Gewalt gegen knuffige Kreaturen-Designs und einladende Areale austauscht. Die niedlichen Figuren, die über den Bildschirm huschen, müssen zwar immer noch mit Messer und Bogen bearbeitet werden, doch das ist jetzt auch in weniger blutig möglich.

"In Turok: Escape from Lost Valley erwacht ihr als Turok aus einem langen Schlaf und erlebt mit Andar zusammen Abenteuer in der gefährlichen Welt des Lost Valley, auf der Suche nach einem Weg nach Hause", lautet die Beschreibung. "Erlebt das Abenteuer! Stellt euch euren Feinden, unterstützt Ureinwohner und haltet Andar und euch am Leben, während ihr aus dem Verlorenen Tal flieht!"

Die folgenden Screenshots zeigen den bezaubernden Stil des kleinen Action-Adventure, das ihr euch auch auf Steam anschauen könnt. Ende des Monats wird es veröffentlicht.

Quelle: ResetEra.