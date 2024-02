Knuckles Spin-off-Serie startet im April

Während viele davon ausgegangen waren, dass wir den ersten Trailer für die Knuckles Spin-off-Serie mit der von Idris Elba gesprochenen Version der Figur aus den Live-Action-Filmen Sonic the Hedgehog beim Super Bowl am kommenden Wochenende sehen würden, scheint es, als hätte Paramount andere Pläne.

Der Trailer für die sechsteilige Miniserie wurde veröffentlicht, und darin sehen wir, wie der ikonische rote Ameisenigel nach den Ereignissen von Sonic the Hedgehog 2 die Erde zu seinem Zuhause macht, wo er alle möglichen verrückten, kriegerischen und heldenhaften Ausflüge unternimmt, was ihn auf den Radar eines bösen Ex-Dr. bringt. Robotnik-Angestellter, der Knuckles ' Kräfte stehlen will, mit dieser Figur, die von Rory McCann gespielt wird.

Während der Fokus der Serie auf Knuckles liegt, können wir davon ausgehen, dass auch Ben Schwartz' Sonic und Colleen O'Shaughnesseys Tails Auftritte haben werden, wenn auch scheinbar nur als Cameos, um die Serie mit den großen Filmen zu verbinden.

Adam Pally, Kid Cudi, Rob Heubel, Edi Patterson, Cary Elwes und Christopher Lloyd sind alle Teil der Besetzung.

Sehen Sie sich unten den Trailer und das Poster zu Knuckles an, bevor es am 27. April 2024 in Großbritannien, Europa und vielen anderen Regionen auf Paramount+ debütiert.