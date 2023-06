Knuckles kommt später in diesem Jahr zu Paramount+

HQ

Eine Spin-off-Serie, die auf den Sonic the Hedgehog-Filmen von Paramount basiert, ist in Arbeit und sieht so aus, als würde sie eine ziemliche Besetzungsliste aufbauen.

Wie Deadline berichtet, soll die neue Serie noch in diesem Jahr auf Paramount+ landen und Idris Elba als Titelfigur neben Cary Elwes, Stockard Channing, Christopher Lloyd, Paul Scheer und Rob Huebel zeigen, die gerade bekannt gegeben wurden, dass sie der Besetzung beitreten.

Die Charakterdetails bleiben ziemlich leicht, aber wir wissen, dass die Knuckles-Serie der Titelfigur "auf einer urkomischen und actiongeladenen Reise der Selbstfindung folgt, als er sich bereit erklärt, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihm die Wege des Echidna-Kriegers beizubringen."

Wirst du Knuckles sehen?