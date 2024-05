Knuckles hatte einen rekordverdächtigen Auftakt für Paramount+

HQ

Knuckles hat sich als rekordverdächtige Serie für Paramount+ erwiesen, die zum meistgesehenen Kinder- und Familientitel des Streamers geworden ist und das beste Eröffnungswochenende für alle Originalsendungen des Dienstes in Bezug auf die Wiedergabezeiten hat.

Die Miniserie Knuckles, die alle sechs Episoden in einer einzigen Episode veröffentlichte, zog an ihrem Eröffnungswochenende 4 Millionen Wiedergabestunden an. Es gab auch einen massiven Anstieg des Interesses an den anderen Sonic-Filmen. Laut Variety steigerte es die Zuschauerzahlen von Sonic The Hedgehog und seiner Fortsetzung um 278 %.

Knuckles folgt dem Titelhelden, der von Idris Elba gespielt wird, während er versucht, seinen Schützling Wade in den Sitten des Echidna-Kriegers auszubilden. Es ist voller Action mit vielen Lachern, und wenn Sie detailliertere Gedanken dazu wünschen, lesen Sie unseren Testbericht hier.