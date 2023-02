Knockout City wird im Juni geschlossen

HQ

In den letzten Tagen wurde eine ganze Reihe von Spielen angekündigt, heruntergefahren zu werden. Dieser Trend schien zu beginnen, als Rumbleverse seine Schließung ankündigte, und seitdem haben auch eine Reihe von EA-Projekten in den Staub gebissen, darunter Apex Legends Mobile, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein Jahr alt ist. Daher sollte es viel weniger überraschend sein, dass Knockout City auch in diesem Jahr heruntergefahren wird, wobei die Server im Juni geschlossen werden.

Entwickler Velan Studios hat angekündigt, dass Saison 9 des Spiels die letzte sein wird und dass das Spiel am Morgen (wahrscheinlich der Nachmittag für uns in Großbritannien und Europa) des 6. Juni 2023 seine Server schließen wird.

Der Ankündigungs-Blogbeitrag nennt diese Entscheidung eine "notwendige und wichtige für unser Studio" und geht dann später ein wenig in die Tiefe, wobei Velan hinzufügt:

"Trotz über 12 Millionen Spielern und Milliarden von KOs auf der ganzen Welt gibt es mehrere Aspekte des Spiels, die größere Störungen benötigen, um genügend Spieler anzuziehen und zu halten, um nachhaltig zu sein.

"Da wir ein kleines Indie-Studio sind, ist es für uns einfach unmöglich, solche systemischen Änderungen im Live-Spiel vorzunehmen und es gleichzeitig weiterhin zu unterstützen. So wurde uns klar, dass wir einen Schritt zurücktreten und den Weg für Velan ebnen mussten, um das zu tun, was wir am besten können, indem wir innovativ sind.

"Jetzt können wir alles, was wir gelernt haben, alles, was erfolgreich war und alles, was verbessert werden muss, nehmen und daran arbeiten, neue mögliche Erfahrungen für Knockout City und andere Spiele und Produkte zu erkunden, auf die wir uns sehr freuen."

Was Saison 9 bringen wird, wird uns gesagt, dass dies eine 12-wöchige Saison sein wird, die am 28. Februar 2023 beginnt, und dass sie sechs aufeinanderfolgende Events sowie neue Kosmetika, Wendungen im Gameplay, eine neue Karte und mehr bieten wird. Unnötig zu sagen, dass dies ein höllischer Abschied sein wird.