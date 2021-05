You're watching Werben

Update, 21. Mai 2021, 22:28 Uhr:

In der ursprünglichen Version dieser Kritik wurde behauptet, dass Knockout City keine Mikrotransaktionen enthält. Das ist nicht wahr, denn EA verkauft In-Game-Währung für Echtgeld. Entsprechende Stellen mussten nachträglich geändert werden, die Note haben wir nicht geändert.

Sport verbindet Menschen und das wird auch der Grund sein, warum Sportspiele in unserer Branche schon immer solch eine dominierende Kraft darstellen. Unter den vielen absurden und realistischen Sportarten, die es bislang nicht geschafft haben, Erfolge im Gaming-Sektor zu erzielen, ist Völkerball ziemlich weit vorne mit dabei. Velan Studios möchte diese traurige Tatsache mit ihrem neuesten Projekt Knockout City ändern, denn sie wollen unter Electronic Arts ein kompetitives Völkerballspiel realisieren.

Der Live-Service-Titel nimmt sich das Grundprinzip des Ballsports und koppelt es mit den Mechaniken eines Third-Person-Shooters. Ihr könnt das Spiel auf allen modernen Plattformen spielen und bis zum 30. Mai dürfen alle Spieler kostenlos mitmachen. Wettbewerbsfähige Online-Spiele sind normalerweise nicht meine Stärke, aber ich habe in Knockout City viele KOs gesammelt, weil das Kern-Gameplay so zugänglich ist:

Jeder Spieler hat zwei Leben, die nicht zurückgewonnen werden können. Werdet ihr abgeworfen, verliert ihr eines davon. Ihr werft den Ball mit der rechten Schultertaste und wenn ihr die Taste länger drückt, werft ihr den Ball mit mehr Kraft. Um nicht getroffen zu werden, könnt ihr entweder mit X/Viereck aus dem Weg rennen oder den Ball ganz einfach fangen. Dazu müsst ihr die linke Schultertaste im richtigen Moment betätigen, kurz bevor ihr getroffen werdet. Je häufiger der Ball bereits geworfen und gefangen wurde, desto schneller bewegt er sich.

Der Ansatz, den Velan Studios mit Knockout City gewählt hat, ist gewagt, aber ich hoffe, dass in Zukunft weitere Entwickler mit ihren Online-Spielen nachziehen werden.

Diese Grundregeln hat man schnell verinnerlicht, aber es gibt viele Tricks, die man im Hinterkopf behalten muss. Spieler können Hindernisse in der Umgebung als Deckung nutzen und einen Wurf antäuschen, um euch austricksen. Die Ausweichbewegung ist ein mächtiges Hilfsmittel, um schnell in Ballbesitz zu kommen oder um Spieler aus dem Weg zu schubsen. Wenn sich jemand an einer Kante aufhält, könnt ihr ihn dadurch zum Beispiel in den Abgrund stürzen lassen.

Teamwork ist in Knockout City von entscheidender Bedeutung und deshalb ermutige ich euch dazu, mit einem Mikrofon zu spielen. Glücklicherweise gibt es für Spieler auf allen Plattformen die Möglichkeit, im Spiel zu chatten, sofern sie das möchten. Gruppen können isolierte Spieler mit Leichtigkeit überwältigen, etwa indem sie Gegner dazu verleiten, Fehler zu machen (niemand kann sich alleine gegen eine Flut von Völkerbällen verteidigen). Selbst wenn gerade kein Ball in eurer Nähe ist, könnt ihr euch oder einen Teamkameraden zusammenrollen, um ein provisorisches Wurfgeschoss zu bekommen. Denkt immer daran, dass ihr nicht alleine spielt. Oft ist es vorteilhaft, den Ball weiterzugeben, wenn ihr weit von den Gegnern entfernt seid.

Neben den regulären Völkerbällen, die in der Arena verstreut sind, gibt es verschiedene Spezialbälle, die alle eigenen Effekte haben. Es gibt einen Mondball (mit dem der Ballbesitzer durch die Luft gleitet), einen Scharfschützenball (der genau das macht, was ihr von ihm erwartet), und einen Bombenball (der explodiert, sobald der ständig tickende Timer abläuft). Normalerweise findet ihr pro Match nur einen dieser speziellen Bälle, aber es gibt einige Alternativen, wie etwa den Party-KO-Modus, in dem alle Typen gleichzeitig zum Einsatz kommen. Zum Start werden sechs Bälle verfügbar sein und mit kommenden Updates soll die Auswahl erweitert werden.

Zum Start wird Knockout City vier verschiedene Spielmodi umfassen. Eine fünfte Variante - Ball-Up-Brawl - gelangt aber schon am 25. Mai in das Spiel und Velan Studios möchte mit Updates weitere Attraktionen hinzufügen. Ihr werdet wohl nicht immer auf alle Inhalte zugreifen können, denn die Entwickler bestimmen, welche Spielmodi und Bälle vorübergehend zur Verfügung stehen. Mir haben Diamond Dash und Ball-Up Brawl großen Spaß gemacht, da sie von der typischen Deathmatch-Formel abweichen und eigene verrückte Kniffe aufweisen. Die anderen Modi (Team KO, Face-Off und Party Team KO) sind auch spaßig, aber schon sehr vorhersehbarer, da man in all diesen Varianten nur eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegen muss.

In Ball-Up Brawl sind keine Völkerbälle vorhanden, deshalb müssen wir unsere Teamkollegen werfen oder uns selbst in einen Ball verwandeln. Das Team, das zuerst 15 KOs erzielt (oder dieser Zielpunktzahl näher kommt) gewinnt. Das Gefühl der Gefahr in diesem Modus hat mir sehr gut gefallen, da man ziemlich schnell in Schwierigkeiten geraten kann, wenn ihr ein Ball seid und vom Gegner gefangen werdet. In Diamond Dash ist es unser Ziel, 30 Diamanten zu sammeln, die unsere Gegner zurücklassen, wenn sie sterben. Ihr müsst wachsam sein und schnell handeln, wenn ihr euch die Klunker schnappt - sonst geht ihr den Feinden möglicherweise in die Falle.

Aktuell gibt es fünf Karten und eine weitere soll am 25. Mai veröffentlicht werden. Mir haben diese Schauplätze ganz gut gefallen, auch weil ich finde, dass sich jeder dieser Orte in seinem Layout einzigartig anfühlt. Concussion Yard zum Beispiel ist eine Baustelle mit einer tödlichen Abrissbirne in der Mitte. Im Knockout Roundabout müssen wir fliegenden Fahrzeugen ausweichen, wenn wir auf den Straßen außerhalb eines Casino-Viertels kämpfen. Alle diese Arenen sind sehr vertikal und ihr werdet euch schnell nach Sprungfeldern umschauen, die euch in die Luft katapultieren und euch einen Höhenvorteil gewähren.

Wenn ihr gerade nicht spielt, dann könnt ihr das Aussehen eurer Spielfigur personalisieren. Dafür stehen viele kosmetische Anpassungsoptionen zur Verfügung, die sich mit der Spielwährung kaufen lassen. Neben etlichen Skins, die euer Erscheinungsbild verändern, gibt es Spott-Animationen und Flugschirme, die ihr austauschen könnt. Erfreulicherweise bietet Knockout City aktuell noch keine Beutekisten, da sämtliche In-Game-Gegenstände durch Fortschritt freigeschaltet werden kann. Dass man nicht ständig belästigt wird, schätze ich auf jeden Fall.

Einige Anpassungsgegenstände werden erst freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Herausforderungen abgeschlossen habt. Ihr erhaltet zum Beispiel etwas, wenn euer Spielerrang steigt. Die auf diese Weise freigeschalteten Gegenstände folgen keiner linearen Route, sodass ihr etwas anderes bekommen werdet als eure Freunde. Basierend auf eurer Leistung in einem Match erhaltet ihr nach Anschluss eine XP-Belohnung und um die Spieler zu beschäftigen, sorgen wiederkehrende Aufträge für ständige Beschäftigung.

Knockout City wird zehn Tage lang kostenlos spielbar sein und uns nicht mit aufdringlichen Mikrotransaktionen nerven. Dank Crossplay werden die Spieler direkt zum Start mit Leuten auf anderen Plattformen zusammenspielen können, was sich mehr Spiele angewöhnen sollten. Das Spielkonzept fühlt sich frisch an und obwohl die Steuerung leicht von der Hand geht, gibt es dank Trickschüsse und kooperativen Manövern jede Menge Spieltiefe. Spannend ist auch, dass das alles erst der Anfang dieses Live-Service-Angebots ist. Neue Karten, spezielle Bälle und Spielmodi sollen in kommenden Updates nachgeliefert werden. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Erfahrung zum Start noch recht überschaubar ist.