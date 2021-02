Knockout City: EA veröffentlicht im Mai ein Völkerballspiel, wir haben es schon angespielt

Einer der kleineren Titel des gestrigen Abends heißt Knockout City und stammt aus dem Hause Velan Studios (zuletzt Mario Kart Live: Home Circuit). Das Sportspiel bietet temporeiches Völkerball-Gameplay und es wird voraussichtlich am 21. Mai auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht. Publisher EA wird Crossplay zwischen diesen Systemen ermöglichen und eure Fortschritte accountgebunden zwischen allen Plattformen synchronisieren.

An diesem Wochenende ist eine erste Anspielphase für Auserwählte geplant, die zum Start in zwei Monaten noch einmal wiederholt wird - dann aber natürlich für alle Interessenten. Wir hatten bereits das Glück, an einem digitalen Vorschau-Event für das Sportspiel teilzunehmen und konnten drei Spielmodi ausprobieren. In unserer Vorschau geben wir euch einen Überblick über die Spielmodi, das Gameplay und wie das alles zusammenkommt. Eigenes Gameplay haben wir ebenfalls am Start, falls ihr neugierig geworden seid:

