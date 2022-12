Knock at the Cabin bekommt einen interessanten neuen Anhänger

HQ

M. Night Shyamalans neuester Film, Knock at the Cabin, hat gerade einen neuen Trailer bekommen, der uns mehr von dem zeigt, was uns erwartet, wenn der apokalyptische Film im Februar veröffentlicht wird. Mit Dave Bautista, Rupert Grint von Harry Potter und Jonathan Groff dreht sich der Film um eine dreiköpfige Familie, die ihren Urlaub von Eindringlingen ruiniert findet.

Aber in traditioneller M. Night Shyamalan-Manier gibt es auf Anhieb eine kleine Wendung, als diese bewaffneten Fremden die Familie darüber informieren, dass sie jemanden wählen müssen, den sie opfern müssen, um das Ende der Welt zu stoppen.

Mit Drama und Spannungen, die sofort hoch sind, zeigt uns der Trailer ein bisschen mehr von der Geschichte und wie sie sich wahrscheinlich im Laufe des Films entwickeln wird. Es scheint, dass es in diesem Film weitere Wendungen geben wird, wenn wir mehr über die Familie und diejenigen, die sie als Geiseln genommen haben, erfahren.

Was halten Sie von Knock at the Cabin? Lass es uns wissen, nachdem du dir den Trailer unten angesehen hast.