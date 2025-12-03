Knives Out und Sesame Street Crossover sind ein reizvoller Kurzfilm mit Beignet Blanc in der Hauptrolle

HQ

Regisseur Rian Johnson hat mehrfach erklärt, dass er die Knives Out-Serie in Zukunft weiter ausbauen möchte, obwohl der Deal mit Netflix mit Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery beendet ist. Fans haben schnell darauf hingewiesen, dass eine fantastische zukünftige Prämisse Daniel Craigs Benoit Blanc mit den Muppets für ein entzückendes Crossover-Krimi antreten könnte – etwas, das Johnson zu schätzen weiß, auch wenn er weiß, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Aber vielleicht würde es...

Wir sagen das, weil Netflix nun ein kurzes Video veröffentlicht hat, in dem Knives Out und Sesame Street kollidieren. Da es sich um die von Jim Henson erschaffene Kindersendung handelt und nicht um die Hauptserie The Muppets, ist sie nicht ganz so erwachsenenbezogen, wie viele es sich vielleicht erhofft hatten, aber sie ist dennoch wirklich entzückend und süß.

Die Prämisse ist, dass jemand Cookie Monster s dreifache Beerenkuchen gegessen hat und die Sesame Street Charaktere Antworten wollen, bevor sie anfangen, Schädel zu zerschlagen. Natürlich ist die Lösung, den größten Detektiv der Welt hinzuzuziehen, den südlich stimmigen Beignet Blanc. Dies führt zu allerlei Ermittlungen und schließlich zu einer anklagenden Schlussfolgerung, in der wir den wahren Täter dieses abscheulichen Verbrechens entdecken.

Schau dir den Kurzfilm unten an und vergiss nicht, dass Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery am 12. Dezember auf Netflix erscheint.

