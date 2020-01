Knights and Bikes startet am 6. Februar auf Nintendo Switch

Knights and Bikes erschien im vergangen Herbst, inmitten der großen Spieleflut von 2019. Das Herzensprojekt der Indie-Entwickler Foam Sword Games fiel nur wenigen Spielern auf, deshalb will Publisher Double Fine dem Spiel nun eine zweite Chance geben. Am 6. Februar wird das Adventure auf der Nintendo Switch erscheinen und dort lokalen Koop unterstützen. Indem wir einen unserer Joy-Cons an einen Spieler weiterreichen, dürfen wir zu zweit in das niedliche Abenteuer eintauchen. Foam Sword Games produziert nebenbei übrigens eine Zeichentrickserie, die auf dem Game und seinem eigenen Zeichenstil fußt.

Quelle: Twitter.