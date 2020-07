Knappe Updates zu Dragon Age 4, Anthem 2.0 und Mass Effect Trilogy: Remastered

Fans von Bioware-Rollenspielen warten derzeit darauf, dass das Studio aus eigener Kraft zurückkehrt, doch ob diese Anstrengung wirklich gelingt, ist zumindest fragwürdig. Drei Projekte betreut das Team gerade: Anthem, Dragon Age 4 und das noch immer nicht offiziell bestätigte Remaster der originalen Mass-Effect-Trilogie. Auf der EA Play Live 2020 haben wir keinen dieser Titel gesondert betrachten können, doch es gab kürzlich kleinere Updates.

Zum einen versichert Mark Darrah, der Produzent von Dragon Age 4, auf Twitter, dass sein Spiel Fortschritte erziele. Das Team arbeite von zu Hause aus am Game, was auch nach der Umstellung etwas langsamer vonstattengehe, als zuvor im festgesetzten Büroalltag. Dennoch gebe es Fortschritte, denn sie "kommen voran", schließt Darrah.

Dann ist da Anthem, das sich seit einiger Zeit in den Vorbereitungen zur großen Relaunch-Phase befindet. Bioware Austin ist mit dem Shooter beauftragt und der Studio Director Christian Dailey teilte auf seinen sozialen Kanälen zuletzt fleißig Eindrücke einer neuen Piratenfraktion aus dem Spiel. In naher Zukunft soll es offizielle Infos zu den Fortschritten an Anthem 2.0 geben, deshalb wollen wir das Thema an dieser Stelle gar nicht unbedingt vertiefen.

Zu guter Letzt gibt es auch beim Thema der restaurierten Version der Mass-Effect-Trilogie Entwicklungen. Gamingbolt hat letzte Woche bemerkt, dass auf Amazon ein neues Artbook namens "The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition" gelistet wird. Das Erscheinungsdatum dieses Sammelbands ist der 23. März 2021 und das ist deshalb auffällig, weil man sich fragen könnte, warum etliche Jahre nach der Veröffentlichung der alten Games noch ein solches Werk entsteht. Obwohl in der Beschreibung selbst kein Remaster erwähnt wird, glauben einige, dass dieses Produkt mit dem Startdatum der Games zusammenfällt.