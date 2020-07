Knappe Online-Infos für Watch Dogs: Legion

Ubisoft hat einen kleinen Trailer für Watch Dogs: Legion zu Microsofts Online-Konferenz beigesteuert, den wir fast übersehen hätten. Im Video wurden noch einmal hippe, vorgefertigte Charaktere vorgestellt, die wir für unseren Widerstand gewinnen können. In der anschließenden Pressemitteilung sprach Microsoft dann plötzlich von Online-Modi, mit denen wir uns nach Abschluss der Hauptgeschichte die Zeit vertreiben können. Bis zu vier Spieler können sich in speziellen Koop-Missionen gemeinsam gegen den unterdrückenden Staat Großbritanniens wehren und neben Events auch an speziellen Online-Herausforderungen teilnehmen. Am 29. Oktober erscheint Watch Dogs: Legion bereits auf allen aktuellen Plattformen (nicht für Nintendo Switch) und Google Stadia.

