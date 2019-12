Knallharter Horde-Modus in World War Z

Sabre Interactive und Focus Home Interactive haben mit World War Z einen Koop-Shooter geschaffen, der überraschend gut bei den Spielern ankam. Im neuen Update des Spiels ist ein "Horde Mode Z" zum Spiel hinzugefügt worden - die klassische Wellenabwehr. Immer stärker werdende Gegner versuchen zwei Teams aus bis zu vier Spielern anzuknabbern, wer länger überlebt erhält größere Belohnungen. Zwischen den Runden können sich die Spieler aufrüsten, ihre Verteidigung verbessern und das Schlachtfeld aufräumen, um sicherzugehen, dass sie für einen weiteren Angriff gewappnet sind.

Darüber hinaus enthält das Update einen neuen speziellen Zombie namens "The Bomber", der beim Ausschalten Sprengstoff abwirft, den die Spieler binnen weniger Sekunden entschärfen müssen. Neue Waffen-Skins und solche Sachen gibt es natürlich auch wieder. Ein neuer Trailer zeigt euch die Neuerungen in Aktion.

You watching Werben

Wir haben kürzlich in Spanien auf dem Fun & Serious Game Festival 2019 mit dem ehemaligen id-Software-Entwickler Tim Willits gesprochen, der in diesem Jahr als Chief Creative Officer zu Sabre Interactive wechselte. Uns verriet er im Interview, dass Fans wiederholt nach diesem Hordemodus gefragt hätten. In den nächsten Monaten dürfen wir mit PvE-Crossplay-Unterstützung, einer neuen Kampagnen-Episode und sicher auch mehr Mikrotransaktionen rechnen.