Klonoa 1 und 2 kehren mit charmantem Trailer auf aktuelle Systeme zurück

Bandai Namco hat diese Woche in der Nintendo Direct angekündigt, dass die ersten beiden Jump-'n'-Run-Ableger der Klonoa-Reihe in der "Klonoa Phantasy Reverie Series" erneut veröffentlicht werden. 1997 erschien das erste Spiel der Reihe, Klonoa: Door to Phantomile, das zu den besten Plattformern der Konsole gehört. Die Fortsetzung Klonoa 2: Lunatea's Veil erschien 2001 auf der PS2 und auch dieses Spiel konnte einige Fans begeistern. Beide Titel werden auf Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One neu aufgelegt und auf entsprechend starke Systeme spielen die Anwendungen mit 4K-Grafik bei 60 Bildern pro Sekunde ab. Bislang ist lediglich der Termin der Switch-Fassung bekannt: der 8. Juli.

