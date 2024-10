Klon stellt Androiden mit funktionierenden künstlichen Muskeln vor

HQ

Die Fortschritte in der Robotik sind atemberaubend schnell. Weltweit arbeiten beeindruckende Unternehmen an bahnbrechenden Technologien, wie etwa Teslas Optimus Roboter oder die vielfältigen Modelle von Boston Dynamics.

Ein weiterer Mitspieler in dieser Branche ist Clone, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Androiden und künstliche Muskeltechnologien für Roboter spezialisiert hat.

In der Vergangenheit hat Clone ein detailliertes Armmodell präsentiert, das mit Robotersehnen und -muskeln ausgestattet ist, aber jetzt hat es seine Bemühungen verstärkt und Torso enthüllt, einen Androiden, der im Wesentlichen die obere Hälfte eines Körpers ist, der aus Roboterteilen besteht und irgendwie auch vollständig funktionsfähig ist.

Während Clone den Torso in Aktion gezeigt hat, hat es auch ein wenig mehr über den Bot gesprochen und festgestellt: "Der erste bimanuelle Torso, der bei Clone erstellt wurde, umfasst einen betätigten Ellbogen, die Halswirbelsäule und anthropomorphe Schultern mit den Gelenken sternoclavicular, acromioclavicular, scapulothoracic und glenohumeral. Die Ventilmatrix passt kompakt in den Brustkorb. Bimanuelles Manipulationstraining ist im Gange."

Es ist unklar, was als nächstes für Clone kommt, aber in Anbetracht der Entwicklung und Richtung, die das Unternehmen einschlägt, wären wir nicht überrascht, wenn in den nächsten Jahren ein vollständiger Roboter-Androide entstehen würde.

