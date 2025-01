Klingt, als stünden die Universal Studios Great Britain kurz davor, Realität zu werden

HQ

Universal ist vielleicht die einzige Freizeitparkkette, die in der Lage ist, sich gegen Walt Disney zu behaupten. Sie haben Resorts in Hollywood, Orlando, Japan, Singapur und Peking und sind in Europa nicht mehr präsent, seit sie ihre Anteile an PortAventura vor über 20 Jahren verkauft haben. Das wird sich jedoch bald ändern... Vielleicht noch in diesem Jahrzehnt.

Ende 2023 kündigte Universal das Projekt an, einen Themenpark im Vereinigten Königreich zu bauen. Vorläufig unter dem Namen Universal Studios Great Britain bekannt, wurde es als Vorschlag in Bedford, anderthalb Stunden von London entfernt, angekündigt, vielleicht um die Meinung der Anwohner zu bewerten, während das amerikanische Unternehmen daran arbeitete, Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten.

Über ein Jahr später klingt es so, als ob die Verhandlungen reibungslos funktionieren und es bald genehmigt wird. Das geht aus einem Bloomberg-Artikel über eine Erweiterung des Flughafens Heathrow hervor, der das folgende Zitat enthielt, wie es von der Fanpage Project Universal entdeckt wurde: "Andere Projekte, die kurz davor stehen, abgesegnet zu werden, nachdem sie gelöscht wurden, sind die Lower Thames Crossing und ein Themenpark der Universal Studios nördlich der Hauptstadt, sagten die Leute".

Es ist über ein Jahr her, dass das Projekt durchgesickert und angekündigt wurde, und es wurde von lokalen Politikern als Hoffnung genutzt, um die Wirtschaft anzukurbeln, wie bloloop entdeckt hat. Fehlt nur noch die offizielle Bestätigung, dass Universal grünes Licht für den Bau des Projekts erhalten hat. Hoffentlich bekommen sie es dieses Jahr, und bevor wir uns versehen, werden wir vielleicht anfangen, über das Bauwesen zu sprechen und darüber, welche IPs Universal nach Großbritannien und auf den gesamten europäischen Markt bringen wird. Harry Potter sieht aus wie eine Selbstverständlichkeit. Jurassic World? Super Nintendo Land? Vielleicht etwas ganz Neues wie... James Bond?

