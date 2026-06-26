Klimagipfel über extreme Hitze wurde wegen extremer Hitze abgesagt

HQ

Es war, gelinde gesagt, eine ironische Wendung während der London Climate Action Week. Eine Konferenz, die sich darauf konzentrierte, wie Gemeinden sich an zunehmend extreme Hitze anpassen sollten, musste aufgrund der anhaltenden Hitzewelle abgesagt werden.

Chris Anderson, einer der Redner der Veranstaltung, gab folgende Erklärung ab:

"Es zeigt, dass extremes Wetter unvorhersehbar wird und sich schneller bewegt, als sich die Menschen anpassen können, selbst in den reichsten Ländern"

Der Gipfel mit dem Titel "Extreme Heat: Improving Governance and Strengthening Action Around the World" sollte an der London School of Economics stattfinden. Die Organisatoren gaben jedoch bekannt, dass sie abgesagt wurde, nachdem das britische Met Office einen roten Alarm wegen extremer Hitze in London herausgegeben hatte, wo die Temperaturen voraussichtlich bis zu 40 Grad steigen sollten. Außerdem fehlte der Veranstaltungsort eine Klimaanlage, die als Gesundheitsrisiko für die Teilnehmer eingestuft wurde.