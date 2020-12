Kleingangster kaufen 14 Millionen Yakuza-Spiele

You're watching Werben

Im neuesten Verkaufsbericht von Sega wurden halbwegs aktuelle Verkaufszahlen von wichtigen Lizenzen des Unternehmens kommuniziert. Der Ermessungszeitraum endete bereits im März dieses Jahres, deshalb kennen wir einige der Zahlen bereits. Die Persona-Reihe konnte im vergangenen Geschäftsjahr beispielsweise 3 Millionen Verkäufe akquirieren, während sich die übergeordnete Shin-Megami-Tensei-Serie überhaupt nicht verändert hat (jedenfalls scheinen die Verkäufe nicht ins Gewicht zu fallen).

Auffälliger sind hingegen die Zahlen der Yakuza-Serie, die im Westen immer beliebter wird. Zwischen 2019 und 2020 wurden mehrere Ableger der Reihe hier in Europa auf verschiedenen aktuellen Systemen verfügbar gemacht, was sich entsprechend auf den Umsatz der Marke auswirkte. Insgesamt hat sich die Serie inzwischen 14 Millionen Mal verkauft. Da das neueste Kapitel Yakuza: Like a Dragon ebenfalls positiv aufgenommen wurde, ist davon auszugehen, dass die Zahl bis nächstes Jahr weiter wächst.

Am 8. Dezember werden die Entwickler bei Ryu ga Gotoku Studio einen Jubiläums-Livestream veranstalten, in dem sie mehr über die Zukunft der Serie erzählen und auf vergangene Meilensteine zurückblicken wollen. Es scheint nicht so, als ob das Programm lokalisiert wird (mehr Infos).

Quelle: Gamingbolt, Persona Central.