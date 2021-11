Kleines Update für Pathfinder: Wrath of the Righteous

HQ

Pathfinder: Wrath of the Righteous hat heute ein kleines Update erhalten. Zum einen ist es möglich, die eigene Figur optisch anzupassen: Owlcat Games hat Charakterportraits und Anpassungsoptionen zur Individualisierung der Heldinnen und Helden bereitgestellt (Frisuren in unterschiedlichen Farben und Kriegsbemalungen), die ihr euch dank neuem Kamera-Zoom im Auswahlbildschirm genauer anschauen könnt.

Eine neue Nebenmission mit dem Titel „Love Beyond Death", die erst im fünften Kapitel von Pathfinder: Wrath of the Righteous verfügbar wird, rundet dieses kostenlose Update bereits wieder ab. In dieser düsteren Love-Story findet ihr heraus, welche Konsequenzen der Einfall infernaler Schergen auf die Gäste einer Hochzeit hatte. Die Quest könnt ihr in der Nähe von Bear's Maw Shrine annehmen.