Kleinere Karten für Battlefield 2042

Vor etwas mehr als einem Monat sprach Electronic Arts einige der Probleme von Battlefield 2042 an, denen sich Dice in Zukunft widmen wollte. Ein langer Artikel fasst zusammen, was viele Spieler glauben, und zwar dass das größte Problem in Battlefield 2042 die gewaltigen Karten sind. Die Entwicklerteams planen deshalb in Zukunft eine Reihe von Änderungen.

Das Studio gibt unter anderem zu, dass es auf vielen Karten zu lange dauert, um von A nach B zu kommen. Durch Verschieben der Spawn- und Flaggenpunkte soll sichergestellt werden, dass nicht mehr so viel Abstand überbrückt werden muss. Ein weiterer Punkt ist die hohe Intensität in den Matches, da aus dem Feedback hervorgeht, dass viele der 128 Teilnehmer eines Matches im Kriegschaos den Überblick verlieren. Daher überlegen die Entwickler nun zunächst einmal, die Spielerzahl auf 64 Spieler zu reduzieren. Gleichzeitig sollen einige Fahrzeuge von den Karten entfernt werden, sodass Infanterie wieder eine wichtigere Rolle einnimmt.

Das dritte Problem besteht darin, dass viele Nutzer das Gefühl bekommen, von jemandem aus hoher Entfernung ins Ziel genommen werden zu können. Die in der Regel offenen Karten bieten nur begrenzt Deckung und daher können Schüssen von überall her kommen. Es ist geplant, den Fokus auf Langstrecken-Matches zu reduzieren, unter anderem indem mehr Matches in dichter besiedelte Arealen stattfinden. Alternativ möchte Dice probieren, Gefechte in Bereiche zu verlagern, die mehr Deckung aufweisen. Damit einher geht der Wunsch nach klareren Wegen über das Schlachtfeld. Verteidiger wollen wissen, aus welchen Richtungen mögliche Angriffe kommen, was ebenfalls durch ein deutlicheres Layout behoben werden könnte.

Aus all diesen Gründen werden neue Karten viel kleiner ausfallen als viele der bestehenden Schauplätze. Gebiete, die 128 Spieler beherbergen können, werden weniger Zielsektoren aufweisen und generell ein anderes Design haben, das die Orientierung erleichtert. Obwohl Dice all diese Punkte anspricht, macht das Unternehmen auch klar, dass sich die Entwickler sehr unsicher sind, wie sie all diese Bereiche verbessern können. Das Studio benötigt deshalb noch mehr Feedback von den Spielern, ehe sie signifikante Anpassungen vornehmen können. Dafür müssen die Spieler aber erst einmal zurückkehren...

Quelle und weitere Infos: Offizielles Forum des Spiels.