Kleine Portionen werden in Restaurants immer häufiger

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Seit Ozempic als Abnehmmittel eingeführt wurde, hat es die Welt im Sturm erobert, und die Pfunde schmelzen wie nie zuvor, zum Guten wie zum Schlechten. Viele Menschen, die wirklich aus gesundheitlichen Gründen abnehmen müssen, haben sehr profitiert, während ohnehin schon schlanke Hollywood-Prominente beschuldigt werden, so ungesund dünn geworden zu sein, dass ein fast gefährlich abgemagertes Ideal entstanden ist.

Nun berichtet SVT (wie zuvor auch die New York Times), dass viele Restaurantgäste kleinere Portionen wünschen – ein Trend, der offenbar nach Abnehmmitteln an Fahrt gewonnen hat. Restaurants, mit denen SVT gesprochen hat, bestätigen, dass immer mehr Gäste kleinere Portionen verlangen.

In den USA haben viele Restaurants bereits begonnen, Abnehmmenüs anzubieten, obwohl dieser Trend in Europa offenbar noch nicht Fuß gefasst hat.