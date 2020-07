Kleider machen Leute: Einige alternative Kostüme aus Marvel's Avengers

Crystal Dynamics legt großen Wert darauf, Superhelden-Fans Marvel's Avengers schmackhaft zu machen. In vergangenen Präsentationen zeigten uns die Entwickler massig Gameplay, das die Vielseitigkeit ihrer Spielsysteme hervorheben sollte. Zusätzliche Langzeitmotivation sollen die Spieler daraus ziehen, ihre Heldenfiguren auf unterschiedliche Art anzupassen - auch kosmetisch. Auf welche Änderungen ihr euch diesbezüglich einstellen könnt, das hat IGN letzte Woche enthüllen können. Sie zeigen einige Aufnahmen aus dem Spiel, auf denen wir Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor und Ms. Marvel in legeren und zerstörten Outfits sehen. Am Mittwoch wird es mehr Gameplay geben, denn am 29. Juli ist der nächste War-Table-Stream angedacht.

Quelle: GamingBolt.