Klei Entertainment's Hot Lava nun offiziell erhältlich

Viele von uns haben damals im Haus unserer Eltern unsere Vorstellungskraft spielen lassen, als wir uns vorstellten dass der Boden aus heißer Lava besteht. Klei Entertainment, der Entwickler hinter dem charmanten jedoch toughen Survivaltitel Don't Starve, hat sich diese Vorstellungskraft ausgeliehen und eine Videospiel-Adaption dazu erschaffen.

In Hot Lava springen wir vom Sofakissen auf den Beistelltisch, um uns vor der feurigen Masse zu schützen, die auf dem Boden lauert. Das Ganze können wir entweder alleine oder zusammen mit Freunden spielen, das Spiel ist bereits in der Apple Arcade und auf Steam erhältlich. Schaut euch den Trailer zur Veröffentlichung unten an, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Was meint ihr, werdet ihr das Spiel zusammen mit euren Freunden (oder alleine) austesten?