Klebrige Octane-Edition von Apex Legends erzeugt Arachnophobie

Respawn und EA haben diese Woche eine neue Ausgabe von Apex Legends herausgebracht, dem schnellen Battle-Royale-Shooter des Titanfall-Studios. Die sogenannte Octane-Edition des Spiels enthält eine Reihe exklusiver Gegenstände, darunter legendäre Skins für den gewollt mexikanischen Charakter Octane und das Sniper Charge Rifle. Außerdem enthalten sind einen Waffenanhänger, ein spezielles Abzeichen und 1.000 Apex-Münzen (die Premiumwährung im Wert von rund 10 Euro). Alle enthaltenen Items haben ein dediziertes Spinnen-Flair, deshalb gibt es eine leichte Trigger-Warnung.

Diese neue Fassung des Spiels folgt den letztjährigen Lifeline- und Bloodhound-Editionen, die für den gleichen Preis bereitstehen (20 Euro). Respawns exzellenter Shooter ist kostenlos spielbar, ihr müsst dafür also in der Praxis keinen müden Cent ausgeben. Apex Legends wurde vor etwas mehr als einem Jahr auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Kürzlich ist der Titel in die vierte Saison gestartet, die wiederum mit neuen Inhalten aufwartete. Wer sich davon einen Überblick verschaffen will, wirft einen Blick in unsere Livestream-Wiederholung.