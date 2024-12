Klassischer Call of Duty-Titel erscheint im Mai im Xbox Game Pass

HQ

Vor etwas mehr als einer Woche haben wir in einem Beitrag überzeugende Beweise dafür veröffentlicht, dass Call of Duty sich auf sein Debüt im Game Pass vorbereitet. Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft schwärmten die Fans von der Zukunft des legendären Franchise. Während Call of Duty plattformübergreifend bleiben wird, hat Xbox bereits damit begonnen, einige der größten Titel der Serie zum Game Pass hinzuzufügen. Derzeit ist Black Ops 6 das einzige verfügbare Spiel, das am selben Tag veröffentlicht wurde, an dem es veröffentlicht wurde. Aber in letzter Zeit sind mehrere klassische Call of Duty-Spiele im Microsoft Store erschienen, was Spekulationen auslöste, dass weitere auf dem Weg sein könnten.

Laut dem Insider eXtas1s wird Call of Duty: World at War (das fünfte Hauptspiel der Serie) im Mai im Game Pass erscheinen. Auf die Frage nach anderen Call of Duty-Spielen, die bald erscheinen, bestätigte eXtas1s, dass nur World at War im Mai verfügbar sein wird, neckte aber, dass im März ein weiteres Spiel in den Game Pass aufgenommen werden könnte - welches jedoch ein Rätsel bleibt.

Neben World at War gibt es noch einige andere Call of Duty-Titel, die kürzlich im Microsoft Store erschienen sind und möglicherweise bald in den Game Pass kommen: Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III.

Freust du dich schon darauf, dass diese klassischen Call of Duty-Spiele im Game Pass erscheinen? Auf welches freust du dich am meisten, zuerst einzutauchen?