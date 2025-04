Klassische PlayStation-UI-Designs werden dauerhaft auf PS5 verfügbar

HQ

Das nächste große PlayStation 5-Systemupdate erscheint heute, und darin können wir eine Handvoll Änderungen und Verbesserungen erwarten, nach denen die Fans schon seit einiger Zeit gefragt haben. Das Update enthält zwei wichtige Änderungen, von denen die erste Audio Focus heißt.

Auf diese Weise können Sie das klassische Audioerlebnis der Konsole verbessern und das Audio-Setup leichter an Ihre Wünsche anpassen. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass die Dialoge im Spiel zu leise sind, während die Musik zu laut ist, oder wenn Schritte vielleicht nicht laut genug sind, können Sie jetzt an einer konsolenweiten Einstellung herumfummeln, die diese Elemente in allen Spielen verbessert. Audio Focus ist für Kopfhörerbenutzer über USB oder analoge Buchse verfügbar, jedoch nicht für Fernseher oder Soundbars, die über HDMI angeschlossen sind. Die folgenden vier Modi stehen zur Verfügung:



Boost Low Pitch: Verstärken Sie tieffrequente Geräusche wie dröhnende Motoren und rumpelnde Geräusche.



Stimmen verstärken: Verstärken Sie Voice-Chats, Charakterstimmen und andere mittelfrequente Geräusche.



Boost High Pitch: Verstärken Sie hochfrequente Geräusche wie Schritte und metallische Geräusche.



Boost Quiet Sounds: Verstärken Sie leise Geräusche in einem breiten Frequenzbereich.



Ansonsten dreht sich die zweite große Änderung um die Rückkehr klassischer Konsolen-UI-Designs, was bedeutet, dass Sie Ihre PS5-Benutzeroberfläche so anpassen können, dass sie der ursprünglichen PlayStation, der PS2, der PS3 oder sogar der PS4-Benutzeroberfläche ähnelt.

Welche Benutzeroberfläche werden Sie ab heute für Ihre PS5 verwenden?