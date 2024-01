Klassische James-Bond-Filme sind jetzt mit Triggerwarnungen ausgestattet

HQ

Leicht beleidigte Personen können jetzt aufatmen, da zwei klassische James-Bond-Filme eine Triggerwarnung erhalten haben. Zumindest in Großbritannien, wo das BFI kürzlich den folgenden mahnenden Text an den Anfang von Goldfinger und You Only Live Twice:

eingefügt hat

"Bitte beachten Sie, dass viele dieser Filme Sprache, Bilder oder andere Inhalte enthalten, die Ansichten der damaligen Zeit widerspiegeln, aber heute (wie damals) Anstoß erregen werden. Die Titel sind hier aus historischen, kulturellen oder ästhetischen Gründen enthalten, und diese Ansichten werden in keiner Weise vom BFI oder seinen Partnern unterstützt."

Das ist etwas, was wir auch bei Disney bei mehreren älteren Zeichentrickfilmen gesehen haben. Es überrascht vielleicht nicht, dass das BFI dafür viel Kritik einstecken musste, verteidigt aber die Entscheidung und ein Sprecher des Instituts schrieb:

"Während wir die Verantwortung haben, Filme so nah wie möglich an ihrer zeitgenössischen Genauigkeit zu bewahren, auch wenn sie Sprache oder Darstellungen enthalten, die wir kategorisch ablehnen, haben wir auch eine Verantwortung dafür, wie wir sie unserem Publikum präsentieren. Die Triggerwarnungen/Inhaltswarnungen, die wir in allen unseren Ausstellungsräumen und Online-Plattformen bereitstellen, dienen als Hinweis darauf, dass ein Film oder ein Werk Ansichten der Zeit widerspiegelt, in der sie entstanden sind, und die Anstoß erregen können."

Was hältst du davon, dass Triggerwarnungen zu älteren Filmen hinzugefügt werden, ob gut oder schlecht?

Danke, The Guardian.